Kultur-Centrum Niederrhein in Viersen Dülken soll eine eigene Musikschule bekommen

Das zweite Internationale Orgelfestival, das Giovanni Solinas am Sonntag, 3. März, um 17 Uhr eröffnet, beinhaltet von März bis September jeweils am vierten Sonntag im Monat sieben Orgelkonzerte mit renommierten Interpreten. Winfried Bönig, Domorganist in Köln, ist ebenso vertreten wie der Mailänder Domorganist Emanuele Carlo Vianelli oder die mit 98 Jahren älteste Organistin der Welt, die Spanierin Montserrat Torrent Serra. Eine Ausnahme bildet das Konzert am Samstag, 22. Juni – da ist die Mädchenkantorei am Freiburger Dom zu Gast. Beim Abschlusskonzert am 22. September wirkt auch ein Orchester mit, geleitet vom Kapellmeister der Vereinigten Bühnen Krefeld-Mönchengladbach, Giovanni Conti.