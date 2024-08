Mediterrane Nacht in Viersen La dolce notte in Dülken

Menschen, so weit das Auge reicht: Auf dem Alten Markt in Dülken haben sich Hunderte von Besuchern eingefunden. Es ist kurz vor 19.30 Uhr und die Augen sind auf die Bühne gerichtet, wo Ortsbürgermeistern Simone Gartz gerade den offiziellen Startschuss für die Mediterrane Nacht gibt. „Wir haben heute Abend wieder eine klassische italienische Nacht, wie wir sie kennen und lieben“, betont Gartz und spricht ihren Dank an die Organisatoren aus, wobei sie das Ehepaar Concetta und Stefano Cillufo, die Inhaber der Pizzeria „San Marco“, hervorhebt, die sich wieder einmal extrem engagiert hätten und so unter anderem auch die Garderobe und die Betreuung der angereisten musikalischen Künstler stellen würden. Auch wenn sich das Wetter nicht so ganz mediterran präsentiere, wolle man gemeinsam bis zum Schluss feiern. So ein paar Tröpfchen könnten einem doch nichts anhaben, spielt Gartz noch kurz auf das Wetter an, das immer mal wieder mit ein wenig Nass von oben droht.