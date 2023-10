Tischlerei in Viersen-Dülken Die Firma, die Mitarbeiter bis zur Rente an sich bindet

In seiner Freizeit pflegt Walter Reinfeld eine Reihe von Hobbys. Er hat drei Aquarien mit Diskusfischen, und in seiner Voliere tummeln sich Papageienvögel: Wellen- sowie Nymphensittiche sowie Zwergpapageien. Er engagiert sich bei den Vereinigten Bruderschaften Waldniel und angelt gern. Mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Ute hat er den Tauchschein gemacht. Das Paar taucht gerne in Ägypten, hat aber auch schon die Unterwasserwelt der Philippinen und Australiens erkundet. Kennengelernt haben sie sich beim Tanzen – noch heute trainieren sie einmal pro Woche im Klub der Viersener Tanzschule Fauth.