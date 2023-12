Aktion in Viersen-Dülken Schützenbrüder pflanzen 4000 Narzissen

Die Schützen pflanzten an den Straßenrändern der Zufahrtsstraßen zur Nette – Hochfeld, Henkenmühle und Nette – die Narzissenzwiebeln. Die Blumen sollen sich im Frühjahr wie ein gelbes Band über die Nette erstrecken. „Das Wetter ist schön, die Sonne lacht, was wollen wir eigentlich noch mehr?“, sagte der gut gelaunte Franz-Peter Meertz, einer der Narzissenpflanzer, bei eisiger Kälte. Auch der Mond war am blauen Himmel noch zu sehen. Christoph Nießen fuhr mit dem Minibagger seines erkrankten Vaters Manfred – beide sind die Initiatoren dieser Aktion – am Straßenrand entlang und machte die Löcher für die Zwiebeln: „Mein Vater hat dafür die Schaufel des Minibaggers extra umgebaut, sodass gleich drei Löcher gleichzeitig gemacht werden können.“