Größter Krammarkt im Kreis Viersen Schnäppchenjagd und Ärger beim Schöppenmarkt

So wie er haben am Mittwoch Tausende gedacht. Seit der Markteröffnung um 8 Uhr schwirrt es in der Dülkener Innenstadt vor Menschen. An den Ständen ziehen Angebotsschilder die Menschen wie Magnete an, sie schauen und kaufen. Ein knallrosa Bustier hängt neben schneeweißen Miederhosen, es gibt Kopfkissen, Gardinen, kuschelig warme Schlafanzüge für 15 Euro, Handtaschen für 9,99 Euro, 100 Spültabs für zehn Euro – es werden Schnäppchen gejagt. Immer wieder ziehen Vorführungen von Haushalts- und Reinigungsprodukten die Besucher an die Stände.