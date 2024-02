Vorfall in der Nacht zu Freitag Sieben Autos in Dülken demoliert

Bei sieben Autos in Viersen-Süchteln haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag die Scheiben ein. Dis meldet die Polizei. Alle Autos waren auf dem Parkplatz an der Tönisvorster Straße neben dem Rathaus geparkt. Ob etwas gestohlen wurde, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.