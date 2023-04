Premiere in Viersen-Dülken Erster Rikscha-Fahrdienst für Senioren

Im Viersener Stadtteil Dülken startet jetzt ein Rikscha-Fahrdienst für Senioren und Menschen mit Handycap — kostenlos. „Mit dem Rikscha-Fahrdienst möchten wir mobil eingeschränkten Menschen ein Gefühl von Freiheit und Teilhabe an der Gesellschaft vermitteln“, erklärt Claudia Derksen-Beyer von der Freiwilligen-Zentrale Viersen. Der umweltfreundliche Fahrdienst in Trägerschaft der Diakonie Krefeld-Viersen wird in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Menschen Kreis Viersen, der Stiftung Theresienheim für Bürger in Dülken und der evangelischen Kirchengemeinde Dülken unter dem Titel „Rickradelt – Vierschermobil“ angeboten.