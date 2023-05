Ereignis in Viersen-Dülken Dülken richtet europäisches Nachtwächtertreffen aus

Dies berichtete André Schmitz als ungewöhnlichen Gast an Pfingsten im Festhochamt in St. Cornelius. Schmitz ist bekannt als Dülkener Nachtwächter, der bei seinen Runden seit Langem auch durch die Cornelius-Kirche führt. Vor Jahren hatte Schmitz maßgeblichen Anteil daran, dass Dülken in die Vereinigung europäischer Nachtwächterzünfte aufgenommen werden konnte und seitdem bei den jährlichen Treffen vertreten ist, an denen Nachtwächter aus vielen europäischen Städten wie Krakau oder Prag teilnehmen.