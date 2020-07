Eine Polizeistreife hat die Frau am Samstag wohlbehalten in Viersen-Dülken angetroffen. Foto: Michael Scholten

Dülken Verwandte hatten die Frau als vermisst gemeldet. Schon seit Juni konnten sie keinen Kontakt mehr zu ihr aufnehmen. Nun hat die Polizei die Frau gefunden.

Die Suche nach einer seit Juni als vermisst gemeldeten 52-jährigen Frau aus Viersen-Dülken ist beendet. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, traf eine Polizeistreife sie am späten Samstagabend wohlbehalten in Dülken an.