St.-Cornelius-Kirche Warum der Organist des Papstes ein Konzert in Viersen-Dülken gibt

„Organist an der Päpstlichen Basilika St. Peter zu Rom, der Päpstlichen Schweizergarde und der Päpstlichen Generalaudienzen“ — so lautet der offizielle Titel von Gianluca Libertucci, dem Verantwortlichen für alle musikalischen Aktivitäten im Bereich des Petersdomes. Doch der 1967 in Rom Geborene, der bereits als Kind in der berühmten „Cappella Sistina“ sang und am staatlichen Konservatorium „Santa Caecilia“ seiner Heimatstadt das Diplom in Orgel und Orgelkomposition ablegte, belässt es nicht bei seiner Position im Petersdom. Am Konservatorium „Benedetto Marcello“ in Venedig lehrt er Orgel und Orgelkomposition, als Konzertorganist ist er europaweit unterwegs und widmet sich darüber hinaus der Restaurierung alter Orgeln, beispielsweise einer berühmten fünfmanualigen Barockorgel in Catania/ Sizilien. Auch die Restaurierungsarbeiten der Orgeln im Petersdom leitete Libertucci. Zwei neue Orgeln im Vatikan hat er jeweils mit einem Konzert in Anwesenheit von Papst Benedikt XVI eingeweiht – sogar in China betreute er Orgelprojekte.