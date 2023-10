Herbstferienaktion in Viersen Im Jugendzentrum wird am Dülken-Monopoly gebastelt

Im Dülkener Kinder- und Jugendzentrum der Pfarrgemeinde St. Cornelius und Peter dreht sich in den Herbstferien alles um die Heimatstadt. „Dülken mit allen Sinnen erleben“ heißt das Motto. „Ich erfülle mir damit einen Traum. Ich wollte schon immer einmal ein Dülken-Monopoly machen und das stellen wir nun bei unserer Ferienaktion her“, sagt Passon und blickt zu der Holzkonstruktion hinüber, die später das bedruckte Spielbrett tragen wird. Die schwarzen Spielformen in Form des Wasserturms, der Kirche, des ALO, der Mondsichel, eines Menschen und eines Rucksacks sind bereits per 3D-Drucker nach eigenen Entwürfen hergestellt worden. Auch die Häuser in Rot und die Hotels in Pink sind eigene Druckwerke.