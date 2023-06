“Holidays at home“ Mobile Riesen-Wasserrutsche in Viersen-Dülken

„Holidays at home“ ist ein Hüpfburgfestival, das am Sonntag, 25. Juni, zwischen 13 und 18 Uhr am und rund um den Alten Markt in Dülken stattfindet, pünktlich zum Ferienstart. Geboten werden nicht nur Hüpfburgen wie die Ritterburg oder das Piratenschiff Maxi. Es wird auch eine Riesen-Wasserrutsche aufgebaut. Für den Wasserspaß sollten Familien mit Kindern Wechselkleidung einplanen. Ebenfalls viel Freude wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK) großen und kleinen Hundefans bereiten: Es stellt in Dülken seine Hundestaffel vor. Im DRK-Zelt können Kinder unter Anleitung Kinder verarzten. Kinderschminken und viele Überraschungen sollen den Ferienspaß auf dem Alten Markt und im Bereich des Fahrradparkplatzes am Cap Horn abrunden.