Abiturienten in Viersen Mit himmlischer Hilfe in die Abi-Prüfung

Mündliches Abitur am Bischöflichen Albertus-Magnus-Gymnasium in Viersen-Dülken: In Deutsch, Mathematik. Englisch, aber auch in den Naturwissenschaften, Geschichte oder Sozialwissenschaften müssen sich rund 90 Jugendlichen beweisen. So wie die beiden 18-jährigen Anouk und Matteo. Sie muss zeigen. dass sie Aufgaben im Fach Englisch bewältigen kann, er muss sein Wissen in Biologie unter Beweis stellen. Etwas aufgeregt seien sie schon, erzählen die beiden. 50 Minuten dauert jede Prüfung, aufgeteilt in einen Vorbereitungsteil und einen Vortrag - es ist der letzte Teil des Abiturs. Was ihnen und anderen Dülkener Gymnasiasten bei dieser Herausforderung geholfen hat: die speziell für die Prüflinge eingerichtete „Soul Lounge“ in der Schule.