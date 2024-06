Kindertag am 9. Juni in Dülken Wo Langeweile ein Fremdwort ist

Viersen-Dülken · Seit mehr als 30 Jahren steht der Dülkener Kindertag für zahlreiche Spiel- und Bewegungsangebote und zieht auch zahlreiche Mädchen und Jungen aus der Region an. In diesem Jahr haben die Organisatoren gewechselt. Was können Besucher erwarten?

04.06.2024 , 16:50 Uhr

Einer von Dutzenden Programmpunkten: Entenangeln vor der St.-Cornelius-Kirche. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer