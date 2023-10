Martinsverein Dülken-Schirick Premiere fürs gemeinsame Martinsliedersingen

Die klassischen Lieder stehen an diesem Abend im Mittelpunkt. Der St.-Martinsverein Dülken-Schirick hat zum ersten Martinssingen eingeladen, auf dem oberen Schulhof des Förderzentrums West. „Wir haben über Jahrzehnte hinweg immer am Samstag nach unserem Martinszug den Martinsball in der Talquelle auf der Schirick gefeiert. Wir mussten schon 2019 feststellen, dass dies nicht mehr so gut angenommen wird“, sagt Vahle-Bonsels. Was könnte man stattdessen anbieten? Vahle-Bonsels hatte 2022 die Idee eines Martinssingens, was im Verein großen Anklang fand. „Wir wollen die Tradition bewahren und beleben. Vor dem Hintergrund, dass das Liedgut zu St. Martin bei vielen nicht mehr so präsent ist, erschien uns ein gemeinsames Singen mit gemütlichem Beisammensein als sehr passend“, sagt Vahle-Bonsels. Der Schulhof der Förderschule wurde als ideal befunden. Zentral, doch ruhig gelegen und ohne direkte Nachbarschaft, die vielleicht dem Singen nicht so positiv gegenüber stehen könnte – alles Punkte, die für den Schulhof sprachen. Für die musikalische Begleitung sprach der Martinsverein die „Musikfreunde Dülken 2016“ an.