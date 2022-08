Vorfall in Viersen-Dülken : Mann stellt Dieb in Getränkemarkt

Direkt nach einem Diebstahl konnte ein 40-jähriger Mann on Viersen-Dülken gefunden werden; ihm droht eine Haftstrafe. Foto: dpa/Carsten Rehder

Viersen Direkt nach einem Diebstahl konnte ein 40-jähriger Mann am Freitag gegen 14 Uhr Mann in einem Getränkemarkt an der Viersener Straße in Viersen-Dülken gefunden werden; ihm droht eine Haftstrafe.

