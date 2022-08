Ende der Baustelle : So feiert Dülken seine „Lange Straße“

Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn) 11 Bilder So feierten die Menschen ihre neue „Lange Straße“

Viersen Nach einem Jahr Baustelle an der Lange Straße in Viersen-Dülken war dort jetzt Zeit zum Feiern. Zu den Angeboten gehörten eine Picknicktafel, Musik, eine Beatles-Fotoaktion, Mode und die Arbeit an Dülkens größtem Kunstwerk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Die Aufwertung der Lange Straße ist eine weitere Verbesserung und Teil der Gesamtstrategie für den historischen Stadtkern Dülken“, sagte Viersens Bürgermeister Sabine Anemüller (SPD), als sie beim Mühlenfest das rote Band am Tien Aton durchschnitt. Die Entscheidung zum Umbau der Langen Straße sei nach langen und intensiven Diskussionen mit den Menschen in Dülken gefallen. „Nutzen wir die Chance, die Straße mit noch mehr Leben zu füllen“, rief sie und gab damit die Lange Straße offiziell frei.

Ein Jahr lang war die Straße, die Dülkens Innenstadt quert, eine Baustelle. Die gesamte Verschönerungs- und Modernisierungsmaßnahme lief unter dem Titel „Stadtumbau West, historischer Stadtkern Dülken“. Finanziert wurde sie anteilig aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen sowie des Bundes.

Info Wie sich der Verkehr geändert hat Eröffnung Mit dem Mühlenfest startet das KulturCentrum Niederrhein, Börsenstraße 6. Bauarbeiten 3300 Quadratmeter Pflaster wurden erneuert. Mit der Umgestaltung ist die Lange Straße vom Westgraben als Einbahnstraße in Richtung Peterboroughplatz befahrbar. Für Autos und Lkw gilt Schritttempo.

Was dazugehörte: der Austausch des Pflasters, die Gestaltung der Grünanlagen, ein Lichtkonzept und die Neuordnung des Verkehrsraumes. Doch gerade die Änderungen beim Verkehr sorgten auch für kritische Reaktionen. „Die Lange Straße ist schön umgebaut, aber die Parkplatzlösung ist nicht gut. Autos können dort für den ganzen Tag abgestellt werden“, sagt Jürgen Meis, der die Beatles Gallery an der Lange Straße betreibt. Wünschenswert wären Kurzzeitparkplätze gewesen, vielleicht auf zwei Stunden beschränkt. Davon würde der Einzelhandel profitieren. Er ist nicht der einzige, der das so sieht.

Beim Mühlenfest war dies allerdings kein Thema. Dafür hatte sich die Lange Straße in eine große belebte Innenstadtmeile verwandelt. Bierzeltgarnituren luden viele Menschen und auch Vereinsgruppen zum Picknicken ein. Einmal mit den Beatles auf der Abbey Road stehen, sich zusammen mit Rapunzel und ihrem 30 Meter langen Zopf fotografieren lassen, mit Till Eulenspiegel scherzen oder bei Schneewittchens böser Stiefmutter in den Spiegel schauen – mit zahlreichen Walk Acts herrschte ein buntes Treiben.

Gleich sechs rote Teppiche waren ausgerollt, an denen Frank Schiffers schwungvoll Produkt- und Modenschauen moderierte. Auf dem alten Markt setzte sich das schon am Samstagabend eingezogene Partyfeeling fort. Der Platz war eine große Feiermeile mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Kleine und große Künstler waren in der Mal- und Werkschule „Farbenwerft“ von Petra Marin aktiv. Sie hatten ein großes Ziel: das größte Gemälde Dülkens entstehen zu lassen. Marin hatte auf mehreren große Flächen Konturen von Naturlandschaften vorgezeichnet, die mit viel Farbe gefüllt wurden. Die Bilder wandern nun als ein großes Objekt in die Schaufenster der leerstehenden Ladenlokale an der Lange Straße.