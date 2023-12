Adventsaktion in Viersen Viele Aktionen rund um Wichtel Anton in Dülken

In Dülken geht es am dritten Adventswochenende rund: Das liegt nicht nur am sich drehenden XXL-Weihnachtsbaum von Tim Niebel und am verkaufsoffenen Sonntag ab 12 Uhr. Sondern auch am Dülkener Weihnachtstreff. Er bietet am Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember, Musik und Buden zum Bummeln, Einkaufen und Genießen. Das Besondere: 18 Vereine und Institutionen sind dort aktiv – und die Hälfte der Erlöse geht an eine gemeinnützige Einrichtung.