„Haus Franz“ in Viersen-Dülken Hospiz kämpft mit Fünf-Prozent-Spenden-Hürde

Insgesamt habe die Spendenbereitschaft für das Hospiz in letzter Zeit nachgelassen, berichtet Matthew, was zum Beispiel den grundsätzlich gestiegenen Lebenserhaltungskosten, aber auch dem Schwinden bürgerschaftlichen Engagements geschuldet sein könnte. Dennoch: Durch die Unterstützung des Fördervereins, der Stiftung und auch durch öffentliche Aufrufe, zum Beispiel in Kirchen, und die Zuwendungen, die Privatpersonen leisteten, könnten die zahlreichen Angebote in „Haus Franz“, wie Aromapflege, autogenes Training und Chigong bislang weiter realisiert werden, so Galisteo. Neben der fachlichen Pflege und der medizinischen Versorgung seien es unter anderem genau diese Angebote, die es möglich machten, dass die Gäste in „Haus Franz“ ihren letzten Lebensabschnitt mit einem Höchstmaß an Lebensqualität verbringen können. Claudia Galisteo: „Wir sind dankbar für jede noch so kleine Spende und freuen uns über regelmäßige Unterstützung, die durch den Beitritt in den Förderverein oder auch die Übernahme einer Art Patenschaft möglich ist.“