83-Jähriger aus Viersen-Dülken Herr über 110 Oldtimer

Hermann-Josef van Kessel schaut gerne, aber immer mit ein bisschen Wehmut auf die mittlerweile 110 Oldtimer-Miniaturen aus Stahl, die er gebastelt hat. „Als in den späten 1970er-Jahren eines Tages Kindheitserinnerungen an die alten Schlepper der benachbarten Bauern in mir hochkamen, habe ich mich entschlossen, alte Landmaschinen in Klein nachzubauen“, berichtet der 83-jährige Dülkener, der auch Mitglied der St.-Eligius-Bruderschaft Dülken ist, der Zunft der Schmiede.