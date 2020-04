Spiel für Viersen : Dülkener haben ihr eigenes „Stadt — Land — Fluss“

111 Blöcke mit je 50 Blatt haben das Dülken-Büro und die Volksbank Viersen produzieren lassen. Ist die Nachfrage groß, könnte es Nachschub geben. Foto: Dülken-Büro. Foto: Dülken-Büro

Dülken Das Dülken-Büro und die Volksbank Viersen bieten eine spezielle Version des Spieleklassikers an.

Ein Platz mit dem Anfangsbuchstaben A? Natürlich „Alter Markt“. Sehenswürdigkeit mit N? Ganz klar, „Narrenmühle“. Aber bekannte Dülkener Persönlichkeit mit X? Dülkener Kneipe mit Y? Da muss womöglich auch mancher Dülken-Kenner ein bisschen länger nachdenken. Für alle, die sich in so einer speziell auf den Viersener Stadtteil gemünzten Variante des Spieleklassikers Stadt – Land – Fluss versuchen möchten, haben das Dülken-Büro und die Volksbank Viersen nun eine Version mit eigenen Rate-Kategorien herausgebracht: „Stadt – Land – Dülken“.

Vorerst sind 111 Exemplare, also Blöcke mit je 50 Blatt, kostenlos erhältlich. Die Spieleentwickler erwarten allerdings im Gegenzug Spenden für den Dülkener St.-Martinsverein, der nicht nur den Martinszug organisiert, sondern auch regelmäßig Kinder mit Winterkleidung versorgt. Jeder Lieferung liegt ein Spendenaufruf mit den Bankdaten des Martinsvereins bei. „Dieses große Engagement des Dülkener St.-Martinsvereins unterstützen wir gerne. Wir hoffen, dass sich die Spieler an den Spendenaufruf halten. Jede noch so kleine Summe hilft dem Verein, seine Aufgabe zu erfüllen”, sagt Jürgen Cleven, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Viersen.

Die Idee zu „Stadt – Land – Dülken“ hatte Andreas Bach von der Marketing-Abteilung der Volksbank. Davon habe er dann Andreas Goßen vom Dülken-Büro erzählt, „und dann kam eine neue Idee zur anderen“, sagt er. „Die Kategorien haben wir uns gemeinsam ausgedacht“, ergänzt Bach. Dazu zählen zum Beispiel „Typisch, typisch“ und „Persönlichkeit/Original“. Sind die 111 Exemplare vergriffen, werde eventuell nachgelegt – oder das Layout per E-Mail zum Selbstdruck verschickt.

Andreas Goßen erläutert: „Es ist gar nicht so einfach, zu jedem Buchstaben eine passende Lösung zu finden. Aber man kann natürlich auch in der Vergangenheit denken, denn der Untertitel des Spiels lautet ,einst und jetzt’. Außerdem kann vor jeder Runde eine Kategorie zur Vierstadtkategorie erklärt werden. Dadurch dürfen dann in dieser einen Kategorie auch Lösungen aus den anderen Stadtteilen stehen. Pro Runde empfehlen sich zwei Minuten Spielzeit.”