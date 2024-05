Sponsoring-Aktion in Viersen Großer Sandkasten im Herzen von Dülken

Als Sandkastenpatinnen achten Vanessa Feld und Christina Dybeck auf die Anlage. Sie halten auch den Kontakt zum Citymanagement. Ebru Cornelißen von der Kindertagesstelle „Dölker Frösche“ will beim täglichen Spaziergang ebenfalls ein Auge auf den Zustand des Sandkastens werfen. Ein Plakat am Sandkasten weist auf die Spielregeln für die Nutzung hin. Das Citymanagement möchte so dafür appellieren, ein faires Miteinander zu leben. So wird gewährleistet, dass die Kleinsten lange Freude an dem Spielelement haben können.