Brand in Viersen-Dülken : Feuer in Dülkener Grundschule

Feuer in Dülkener Grundschule

Dülken Um 9.15 Uhr am Freitag wurde die Feuerwehr zur Dammstraße gerufen.

Um 9.15 Uhr am Freitag hat ein Zeuge einen Brand in der Gemeinschaftsgrundschule Dülken an der Dammstraße gemeldet: Ein Fenster sei zerstört, Rauch ziehe aus einem Klassenzimmer nach draußen. Um 9.20 Uhr seien die ersten Einsatzkräfte vor Ort gewesen, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke. „Das Feuer ist zügig gelöscht worden, von innen und außen.“ Schüler und Personal befanden sich wegen des Brückentags nach Christi Himmelfahrt nicht im Gebäude.