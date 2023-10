Hilfseinsatz in Viersen-Dülken Feuerwehr befreit schwer verletzten Jungen

Dramatischer Rettungseinsatz für die Viersener Feuerwehr am Montagabend in Dülken: Ein zehnjähriger Junge hatte sich mit einem Finger in einem Bandschleifgerät verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. „Person in Notlage“ hieß der Einsatz für die Wehrleute, der mit einem Flug per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik endete.