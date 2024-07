Ferienspiele in Viersen-Dülken Im „Alo“ heißt es: Wachs marsch!

Kaum hat Bettina Passon den kleinen Zapfhahn an dem hohen schmalen Schmelztiegel geöffnet, da fließt auch schon eine leicht grünliche Flüssigkeit aus der Öffnung auf den Deckel, den die Leiterin des Kinder- und Jugendzentrums „Alo“ darunter hält. Mit der Frage, ob die Farbe passen würde, präsentiert sie den Deckel in die Runde der Mädels und Jungs, die an der langen Bierzeltgarnitur um sie herum sitzen. Die Antworten in Form von „Ja“ und „Nein“ schallen durcheinander.