Ehemaliger Piratenspielplatz in Viersen-Dülken Der Spielplatz mit der Hüpfburg

Info

Termine Auf dem ehemaligen Piratenspielplatz an der Jupp-Rübsam-Straße in Dülken geht es am Donnerstag, 1. August, sowie am 2., 5. und 7. August weiter. Das Alo ist von jeweils 13 bis 16 Uhr mit der Hüpfburg, Kinderschminken, Tattoos machen und Freundschaftsarmbänder herstellen vor Ort. Der Spielebus vom Jugendamt der Stadt Viersen reist ebenfalls wieder mit an. Das Angebot ist komplett kostenfrei.