Bolten-Elf in Viersen-Dülken Thekenmannschaft feiert 60-jähriges Bestehen

In den Folgejahren standen sportliche Begegnungen, Geselligkeit, Freundschaften und das Miteinander in der Sektion und in der Stadt im Mittelpunkt des Vereinslebens. Der langjährige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende André Tombergs gibt einen komprimierten Einblick in das Vereinsleben. In all den zurückliegenden Jahren wurde das Zwischenmenschliche immer großgeschrieben. Ein gutes Beispiel dafür sind die unvergessenen Oktoberfeste in der Overberghschule. Mit den sportlichen Aktivitäten entstanden auch Freundschaften, zum Beispiel in München, Augsburg und anderen Städten. Nach der Wende kamen Kontakte in die neuen Bundesländer und Berlin hinzu. Aber auch in der Region wurde die Gemeinschaft gepflegt. So war die Bolten-Elf stets am Kindertag in Dülken, beim Weihnachtstreff, dem Radwandertag, dem Mühlenfest und anderen Events wie zum Beispiel die Schützenfeste in der Sektion beteiligt.