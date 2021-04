Einbruchserie in Viersen-Dülken : Einbrecher stehlen Mercedes E-Klasse

Viersen Von Ostermontag bis vergangenen Montag registrierte die Polizei mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Dülken. Auf der Schulstraße nahmen Einbrecher den Autoschlüssel an sich und entwendeten einen schwarzen Mercedes.

Seit einigen Tagen stellt die Polizei vermehrt Einbrüche und Einbruchversuche in Dülken fest. In den allermeisten Fällen scheitern die Einbrecher beim Versuch, die Hauseingangstür aufzuhebeln, an der guten Sicherung der Tür. Nun sind weitere neun Fälle bekannt geworden. In der Zeit zwischen Ostermontag und dem Montag dieser Woche hebelten unbekannte Täter in Dülken dreimal an der Schulstraße, zweimal an der Münzstraße und jeweils einmal an der Rennstraße und der Hospitalstraße an einer Haus- oder Wohnungseingangstür. Bis auf einen Fall scheiterten die Einbrecher an den guten Sicherungen der Türen. An der Schulstraße überwanden die Täter an einem Reihenhaus die Türsicherung. Sie entwendeten hier unter anderem mit einem Originalschlüssel eine schwarze Mercedes-Limousine der E-Klasse. In zwei weiteren Fällen hebelten die Einbrecher auf der Eintrachtstraße in Mehrfamilienhäusern mehrere Kellerverschläge auf und entwendeten dort diverse Gegenstände.