Vorfall in Viersen-Dülken Einbrecher schalten Bewegungsmelder aus

Viersen-Dülken · Gut vorbereitet waren unbekannte Täter, die am frühen Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Dülken eingebrochen sind: Wie die Polizei mitteilte, hatten sie vor dem Einbruch Bewegungsmelder und Lampen im Außenbereich so verdreht, dass sie nicht auslösen konnten.

14.01.2024 , 13:34 Uhr

Nach dem Einbruch hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Patrick Seeger

Der Einbruch ereignete sich an der Dammstraße. „Der Hauseigentümer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die Terrassentür aufgehebelt und das Haus“, erklärte ein Polizeisprecher. Ob etwas gestohlen wurde, stand am Wochenende noch nicht fest. Hinweise Die Polizei bittet um Hinweise von verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02162 3770.

(mrö)