In Viersen-Dülken E-Bike-Fahrer (85) schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war der Senior aus Dülken mit seinem E-Bike auf der Viersener Straße in Richtrung Viersen unterwegs. An der Kreuzung Viersener Straße/Sternstraße bog er nach links in die Sternstraße ab. Nach dem Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und kam zu Fall.