Social Dance in Viersen-Dülken Die Gute-Laune-Tänzer

Über den Alten Markt in Dülken weht an diesem Mittwochabend ein sanfter Wind, und mit sich trägt er die Stimme des Sängers der 1950er-Jahre-US-Rhythm-and-Blues-Band The Cues. „Much obligued“ singt Winfield Scott, zu deutsch „Herzlichen Dank“. Die Musik des Mannes, der auch Texte für Elvis Presley schrieb, strömt aus einer großen Lautsprecherbox auf dem Alten Markt, die auf einem Stativ steht. Davor drehen sich Paare im Takt. Acht sind es an diesem Abend, die unter freiem blauen Himmel im Licht der untergehenden Sonne auf dem roten rechteckigen Pflaster tanzen.