Berühmtes Bauwerk in Viersen-Dülken Die Geheimnisse der Narrenmühle

Der in Dortmund geborene Arie Nabrings studierte Geschichte, Philosophie und Evangelische Theologie in Münster. Seine erste Stelle trat er als Chef des Stadtarchivs Viersen an, danach wurde er Fachbereichsleiter für Schule, Kultur und Sport. Ab 2003 stand er an der Spitze des Kulturamts beim Landschaftsverband Rheinland. Von 2007 bis 2018 leitete er das rheinische Archivberatungs- und Fortbildungszentrum in Brauweiler. Viel hat der „Doctor humoris causa“ der Narrenakademie über die Mühle und ihre Inhalte geforscht, herausgefunden und geschrieben.