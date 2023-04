Brauchtum in Viersen-Dülken Das wird Dülkens neues Prinzenpaar

Viersen-Dülken · Aufatmen in der Karnevalshochburg Dülken: In der neuen Session wird es wieder ein Prinzenpaar geben, nachdem die Dülkener in der vergangenen Session auf ein eigenes Prinzenpaar verzichten mussten.

10.04.2023, 16:53 Uhr

Wollen Dülkens neues Prinzenpaar werden: Mark und Natalie Aretz. Foto: Aretz Foto: Marc Aretz