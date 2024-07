Event in Viersen-Dülken Das bietet die Mediterrane Nacht 2024

Viersen-Dülken · Mediterrane Leichtigkeit auf dem Alten Markt: In Dülken ist am Samstag, 3. August, Mediterrane Nacht mit Musik, Tanz und viel Kulinarik. Was Besucher in diesem Jahr erwarten können.

30.07.2024 , 10:56 Uhr

Mediterranes Lebensgefühl verspricht die „Mediterrane Nacht“ mit Livemusik und Köstlichkeiten aus Italien und Spanien am 3. August. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Bianca Treffer