Neueröffnung in Viersen : Neues Café im Herzen von Dülken

An diesem Donnerstag eröffnet Morena Roder (l.) „Die Roders“ am Alten Markt. „Das Café spiegelt mich einfach wider“, sagt die 23-Jährige. Ihre Schwester Valentina unterstützt sie. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Dülken Nach fast drei Jahren Vorbereitung eröffnet die 23-jährige Morena Roder an diesem Donnerstag ein neues Café auf dem Alten Markt in Dülken. Die Räumlichkeiten wurden von Grund auf renoviert. Was die Kunden erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fiona Schultze

Die letzten Dekorationsstücke werden auf die Tische gestellt und noch ein paar kleine Handgriffe von den Handwerkern, die im Eingangsbereich vor dem Tresen hocken, übernommen. An diesem Donnerstag eröffnet in Dülken das neue Markt-Café „Die Roders“. Nun laufen die letzten Arbeiten an: „Wir machen noch den Feinschliff, gehen für den Eröffnungstag einkaufen und freuen uns riesig, dass es endlich los geht“, sagt Inhaberin Morena Roder (23) mit einem Lächeln.

Mit ihrem ersten eigenen Café erfüllt sich die Dülkenerin einen Kindheitstraum: „Ich bin in dem Café meiner Eltern in Niederkrüchten groß geworden und konnte mir nie etwas anderes vorstellen.“ Als die Familie Roder dann vor drei Jahren auf das Gebäude am Alten Markt 5 in Dülken aufmerksam wurde, war für die 23-Jährige klar: „Diese Möglichkeit nutze ich und eröffne mein eigenes Café.“ Mit Anfang der Corona-Pandemie begann die Familie bereits mit den ersten Umbaumaßnahmen, stoppte diese aber zwischenzeitlich. Im September 2021 wurde der Traum der Dülkenerin wieder konkret, ging der Umbau weiter: „In den Räumlichkeiten war vorher bereits ein Lokal drin. Wir haben aber alles erneuert und kernsaniert“, erklärt Roder.

Info Geöffnet von mittwochs bis sonntags Eröffnung Das Markt Café „Die Roders“ öffnet am Donnerstag, 7. April, die Türen. Öffnungszeiten Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 8 bis 18 Uhr. Adresse: Alter Markt 5, 41751 Dülken. Einblicke Weitere Einblicke gibt es bei Instagram (marktcafedieroders).

Neue Türen, ein neuer Boden und wo vorher braun-gelbe Tapete war, da sind nun grau-rosafarbene Wände: „Das Markt-Café hat uns schlaflose Nächte bereitet“, sagt die Inhaberin. Doch es habe sich gelohnt: „Es ist noch schöner geworden als gedacht.“ Auch eine neue Einrichtung und perfekt abgestimmte Deko-Elemente sollen zum Wohlfühlen einladen: „Das Café spiegelt mich einfach wider“, sagt die 23-Jährige stolz.

In dem neuen Café wird es für den Außer-Haus-Verkauf diverse Kuchen und Feinbackwaren geben. Wer auf einem der rund 30 Plätze im Lokal Platz nimmt, kann aus verschiedenen Frühstücksvariationen, einer Auswahl an Kuchen und kleineren Mittagsspeisen auswählen. Hinzu kommt eine breite Auswahl an Kaffeespezialitäten, heißen und kalten Getränken.

Den Café-Kunden stehen täglich mindestens acht verschiedene Kuchen aus einer Auswahl von 25 Kuchen zur Verfügung. Diese stammen alle aus Niederkrüchten. Dort haben Rita und Thomas Roder eine Backstube und auch viele Jahre das Café „Zum Hariksee“ geführt. Das Café in Niederkrüchten hat seit dem 20. März geschlossen, die Möglichkeit, die Produkte der Familie zu genießen besteht weiterhin in Dülken und am Wochenende auch an der Backstube. „Unter der Auswahl befinden sich Kuchenklassiker bis hin zu Eigenkreationen und saisonale Angebote wie Erdbeer- oder Pflaumenkuchen“, erklärt die 23-Jährige.

Auf die Eröffnung freut sich Morena Roder: „Ich bin schon sehr aufgeregt.“ Für den Eröffnungstag hat sich die Inhaberin etwas Besonderes einfallen lassen: „Es wird einen freien Prosecco-Empfang geben“, sagt sie. Hinzu kommt ein Angebot: „Wir bieten am Donnerstag eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen für fünf Euro an“, so Roder. Auch wenn die Nervosität bei der jungen Inhaberin steigt, überwiegt die Freude: „Wir liegen gut im Zeitplan, es kann nach langer Vorbereitungszeit endlich losgehen.“