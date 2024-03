Familie mit acht Kindern Bundespräsident wird Ehrenpate von Viersener Zwillingen

Wenn in Deutschland eine Familie das siebte Kind bekommt, übernimmt der Bundespräsident auf Antrag die Ehrenpatenschaft. Die Familie Gavriciuc aus Dülken kam jetzt gleich doppelt in den Genuss der präsidialen Wertschätzung. Die Patenschaftsurkunden, verbunden mit einem Geldgeschenk in Höhe von jeweils 500 Euro, überbrachte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) den Zwillingen Vladimir und Victor Gavriciuc. Für sie nahm Mutter Elena Geschenke und Urkunden entgegen.