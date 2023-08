Brauchtum in Viersen Dülken feiert bald Schützenfest – vier Tage lang

Die Dülken-Buscher eröffnen ihr Schützenfest am Freitag, 8. September, mit einer Ballermann-Party im Bürgerhaus. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Am Samstag, 9. September, marschieren die Schützen um 15 Uhr zur Parade an St. Ulrich auf. Zum Königs-Gala-Ball geht es um 19.45 Uhr ins Bürgerhaus. Am Sonntag, 10. September, beginnt um 11.30 Uhr der Frühschoppen im Bürgerhaus. Um 14 Uhr treffen sich die Dülken-Buscher zum Klompenball, mit geräuschvollen Holzschuhen, mit Kaffee und Kuchen sowie Familientag mit Spiel und Spaß, ebenfalls im Bürgerhaus. Am Montag, 11.September, gibt es nach dem Gottesdienst in St. Ulrich (10 Uhr) dort einen Frühschoppen. Die Kirmes klingt um 19.30 Uhr mit einem Dorfabend im Bürgerhaus aus.