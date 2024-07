Kriminalität in Viersen-Dülken Betrunkene Männer scheitern an Autodiebstahl

Viersen-Dülken · In der Nacht von Samstag auf Sonntag unternahmen zwei Männer zwei Versuche, ein Auto an der Brabanter Straße in Dülken zu stehlen. Dabei machten die beiden alkoholisierten Männer so viel Lärm, dass Zeugen aufmerksam wurden. Die Polizei nahm das Duo in Gewahrsam.

29.07.2024 , 14:00 Uhr

Zeugen riefen die Polizei, die erwischte die beiden Männer auf frischer Tat. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Der gescheiterte Diebstahl bestand aus zwei Akten, wie die Polizei am Montag mitteilte: Bereits am späten Samstagabend wurden Zeugen auf ein lautes Geräusch aufmerksam, das von einem Parkplatz an der Brabanter Straße kam. „Die Täter flüchteten zunächst“, berichtete eine Polizeisprecher. Der zweite Akt begann gegen Mitternacht. Da kehrten die beiden Männer zurück und versuchten, das Auto aufzubrechen. „Zeugen wurden erneut aufmerksam und verständigten die Polizei“, so die Sprecherin. Die Beamten konnten die beiden Männer gegen 0.15 Uhr am Tatort auf frischer Tat überraschen. „Bei den Tätern fanden die Einsatzkräfte diverse Werkzeuge, eine Schlüsselkarte und ein Kartenlesegerät, Autobatterien und polnische Kennzeichen.“ Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille und bei dem 40-Jährigen einen Wert von 1,54 Promille. Die Polizei nahm die beiden Männer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

(mrö)