Aktionen in Viersen-Dülken : Strandparty und Kindertag in Dülken

Beim Beachvolleyball-Cup in Dülken treten am 15. Juni Hobbymannschaften an. Am 16. Juni sind Profis auf dem Feld und tragen ein offizielles Mixed-Turnier des Westdeutschen Volleyballverbandes aus. Foto: Knappe, Jörg (jkn)/Knappe, Jörg (knap)

Dülken Beachvolleyball-Cup, After-Show-Party, Kindertag und verkaufsoffener Sonntag: Für den 15. und 16. Juni sind in der Dülkener Innenstadt viele Aktionen geplant. 120 Kubikmeter Sand werden dafür eigens angefahren.

Der Cup startet am 15. Juni um 10 Uhr mit den Hobbymannschaften, wobei im Spielmodus „Quadro Mixed“ gespielt wird. „Jede der vierköpfigen Mannschaften muss mindestens zwei weibliche Spieler aufweisen. Es können auch reine Frauenteams sein, die antreten“, erklärt Sebe Wilhelm vom Organisationsteam. Wenn Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und Dülkens Ortsbürgermeisterin Simone Gartz (CDU) die Pokale überreicht haben, ist Feiern angesagt. Ab 19 Uhr steigt die große After-Show-Party. Im eigens aufgebauten Zelt in unmittelbarer Nähe des Sandfeldes legen DJ Budda und Meister Fader auf. Es geht quer durch die Charts. „Im vergangenen Jahr gab es am Abend lange Gesichter, weil wir an der Abendkasse keine Karten mehr hatten. Es empfiehlt sich also, die Karten für die Party im Vorverkauf zu erwerben“, sagt Mitorganisator York Thorey.

Der 16. Juni gehört den Profis. Sie tragen ab 10 Uhr ein offizielles Mixed-Turnier des Westdeutschen Volleyballverbandes (WVV) aus, bei dem die Mannschaften Punkte für das Ranking in der offiziellen WVV-Liga erhalten. „Acht Mannschaften werden an diesem Sonntag antreten“, informiert Thorey. Doch egal ob Hobbymannschaften oder Profis, die Melcherstiege mutiert an beiden Tagen zu eine großen Sport- und Partyarena. Zahlreiche Stände, unter anderem mit kulinarischen Schmankerln, runden das Bild ab. Liegestühle laden zum Verweilen ein. Die jüngsten Besucher können sich zudem auf einen eigens aufgebauten Sandkasten freuen. Der Sandkasten erhält dann am 16. Juni Verstärkung: Von 11 bis 18 Uhr findet auch der traditionelle Dülkener Kindertag in der Innenstadt statt, in diesem Jahr zum 29. Mal. Die kleinen Besucher können sich auf rund 30 verschiedene Spielangebote freuen, angefangen von Hüpfbürgen bis hin zu Tischtennisspielen. Der Tischtennis-Club Schwarz-Gelb Dülken reist dafür mit dem Schnupper-Mobil an, das der Deutsche Tischtennis-Bund für das Event zur Verfügung stellt. Sich einmal als Schmied ausprobieren oder das Trampolin kennenlernen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Der Löschzug Dülken der Freiwilligen Feuerwehr Viersen ist ebenso vor Ort wie der Naturschutzbund und die Crazy Kids. Sie alle haben Mitmacht-Aktionen im Gepäck.