Unfall in Viersen-Dülken Mutter (23) und Kind (2) bei Unfall schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 14 Uhr aus der Boisheimer Straße in Fahrtrichtung Dülken. Nach Polizeiangaben geriet die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug zunächst auf die Gegenfahrbahn kam und schließlich ganz von der Fahrbahn ab. „Sie prallte gegen einen Straßenbaum und einen Zaun eines Anwohners“, erklärte ein Polizeisprecher. „Im Innenraum des Pkw befand sich zum Unfallzeitpunkt der zweijährige Sohn der Dame, welcher auf der Rückbank in einem Kindersitz saß.“ Mutter und Sohn wurden mit schweren Verletzungen in ein Mönchengladbacher Krankenhaus gebracht. Dort wurde der 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Boisheimer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften zwischen Boisheim und Dülken gesperrt.