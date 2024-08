Denkmale in Viersen Zeugnis von Dülkens Blütezeit

Info

Der Vortrag Ramona Vahle-Bonsels hält ihren Vortrag „Alte Häuser erzählen Geschichte(n)“ am Sonntag, 8. September, um 11.11 Uhr im Ratssaal im ehemaligen Rathaus, Am Alten Rathaus 1 in Dülken. Es handelt sich um ein kostenfreies Angebot im Rahmen des Tages des offenen Denkmals. Der Ratssaal selbst ist nur für die Zeit des Vortrages geöffnet und nicht während des gesamten Tages des offenen Denkmals.

Die Serie Ein halbes Dutzend Denkmäler können beim Tag des offenen Denkmals in Viersen am Sonntag, 8. September, besichtigt werden. Unsere Redaktion stellt die Gebäude und ihre Geschichte in lockerer Folge vor.