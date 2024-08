Auf Feldweg in Viersen-Dülken 84-jährige Frau wird Opfer sexueller Nötigung

() Die Seniorin war nach Angaben der Polizei gegen 19.50 Uhr auf einem Feldweg hinter dem Sportplatz am Bielenweg unterwegs, als ihr ein Mann auf einem Rennrad entgegenkam. Er forderte sie zu einer sexuellen Handlung auf. Sie stieß den Mann weg und lief Richtung Sportplatz. Der Mann holte sie ein und ging sie körperlich an. Sie befreite sich erneut, der Mann flüchtete dann auf seinem Rad in Richtung Schirick.