Benefiz-Aktion in Dülken 111 Seniorenwünsche erfüllen

„Die Idee hinter ,111 Engel für Dülken‘ ist, durch kleine Gesten der Freundlichkeit und Solidarität eine große Wirkung zu erzielen“, sagt Initiator Josef Heinemann. „Es berührt mich, wie die Gemeinschaft dies in den vergangenen Jahren aufgegriffen hat, und ich bin dankbar, dass wir auch dieses Jahr gemeinsam Freude schenken können.“ Clemens Roosen, Filialleiter der Volksbank Viersen, betont: „Die Volksbank unterstützt den Weihnachtswunschbaum für Senioren als Ausdruck unserer sozialen Verantwortung. Wir glauben an die Wichtigkeit, in der Gemeinschaft füreinander da zu sein, besonders in der festlichen Zeit.“