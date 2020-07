Viersen: Blutspender können Termine vereinbaren : DRK-Blutspende in Viersen mit neuem Terminsystem

In Viersen will der DRK-Blutspendedienst-West ein neues Terminsystem ausprobieren. Foto: dpa/Maja Hitij

Viersen Beim nächsten Blutspendetermin am Mittwoch, 29. Juli, in Viersen will der DRK-Blutspendedienst-West ein neues System anwenden: Danach sollen Blutspender nach Termin kommen können.

Der Blutspendedienst-West des Deutschen Roten Kreuzes führt ein neues digitales Terminvergabeverfahren ein. Beim Blutspendetermin am Mittwoch, 29. Juli, 15 bis 19.30 Uhr in der Generatorenhalle an der Rektoratstraße 16a in Viersen wird bereits mit dem System gearbeitet. „Eine Blutspende ohne vorherige Terminreservierung wird bei diesem Termin nicht oder nur im Ausnahmefall und dann auch mit längerer Wartezeit möglich sein“, teilt ein Sprecher des DRK mit. Stammspender seien bereits angeschrieben worden und hätten Informationen erhalten, wie sie sich ihren Wunschtermin reservieren können. „Über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder die Webseite spenderservice.net kann sich jeder, der mit seiner Blutspende helfen möchte, ebenfalls seine persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren.“ Das neue System soll auch dazu beitragen, dass bei den Terminen die wegen der Corona-Pandemie erhöhten Sicherheits- und Hygieneanforderungen eingehalten werden können. Gerade jetzt in der Ferienzeit und nicht zuletzt corona-bedingt fehlten derzeit Tausende Blutspenden, informiert der Sprecher.

(naf)