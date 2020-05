Bemalte Steine liegen am 22. Mai 2020 vor dem Eingang einer Kindertagesstätte in Viersen. Am 21. April bekam ein dreijähriges Mädchen, das die Notbetreuung in der Einrichtung besucht, keine Luft mehr und erlitt einen Atemstillstand. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es am 4. Mai starb.