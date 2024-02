Dreiband-WM in der Festhalle Billard-Weltelite kommt im März nach Viersen

Gespielt wird die WM in Vierergruppen, in denen sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten für das Viertelfinale qualifizieren. Deutschland ist als Gastgeber gesetzt und trifft in Gruppe D auf Belgien, Schweden und Ägypten. In der Gruppe A treten die Türkei, Vietnam, Spanien und Argentinien an, in der Gruppe B Korea, Kolumbien, Griechenland und die USA. Die Gruppe C bestreiten die Niederlande, Frankreich, Japan und Jordanien.