Unfall in Viersen-Dülken Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist eine 64-Jährige aus Schwalmtal am Samstag, 4. März, am Amerner Weg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, der mit einer gleichaltrigen Beifahrerin unterwegs war, gegen 10.10 Uhr an der Einmündung Hochfeld auf der Straße wenden. Der hinter ihm fahrende 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Schwalmtal, erkannte das zu spät. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die 64-jährige Beifahrerin des Schwalmtalers schwer verletzt. Der 66-jährige Fahrer aus Schwalmtal und die 60-jährige Beifahrerin des Niederkrüchteners erlitten leichte Verletzungen.