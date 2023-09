Kreuzung in Viersen Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß, Kleinkind leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.30 Uhr auf der Kreuzung Krefelder Straße/Gerberstraße. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Korschenbroich war auf der Gerberstraße unterwegs, bog von dort links in die Krefelder Straße ein. „Zeitgleich fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Viersen auf der Krefelder Straße in Richtung Viersen“, erklärte ein Polizeisprecher. „Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Einmündungsbereich kam.“ Die Autofahrerin verlor die Kontrolle und rollte letztlich in einen Straßengraben.