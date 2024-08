Robotik im OP LVR zieht positive Bilanz aus vergangenen drei Jahren

Seit drei Jahren werden Operationen in der Orthopädie der LVR-Klinik von Robotern unterstützt. Mit wild ausufernden Science-Fiction-Vorstellungen hat das aber nicht viel zu tun. Viel eher erinnert der Anblick an Fabrikarbeit. Die Optik spielt jedoch kaum eine Rolle, was zählt, ist die Funktionalität. Und die hat die Orthopädie der LVR-Klinik in Süchteln in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt.