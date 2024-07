Verzögerungen bei Bundesdruckerei Doppelt so viele Anträge auf Express-Pässe

Bereits im April schwante den Mitarbeitern im Viersener Bürgerservice, dass es in diesem Sommer ein Problem geben könnte: Achteinhalb Wochen betrug damals, kurz nach den Osterferien, die Wartezeit für einen Termin, um einen neuen Reisepass zu beantragen. Die Stadt hatte zwar eine zusätzliche Stelle für die Bearbeitung geschaffen, doch die 13,5 Vollzeit-Äquivalente gab es nur auf dem Papier. 5,5 Stellen waren unbesetzt. In einer Pressemitteilung rief die Stadtverwaltung ihre Bürger auf, schnell die Gültigkeit der Reisedokumente zu überprüfen, damit der Reise in den Sommerferien nichts im Wege steht.